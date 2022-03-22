İçinde 61 bin euro bulunan kasayı çalan 3 kişi yakalandı (2)
Demirören Haber Ajansı - Olcay Düzgün - Güncel
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ADLİYEYE SEVK EDİLDİLERKayseri'de, içinde 61 bin euro bulunan çelik kasayı çalıp, paraları aldıktan sonra toprağa gömen S.A. (35), eşi E.A. (32) ve kızları E.A. (15), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
KAYSERİ (DHA) - ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Kayseri'de, içinde 61 bin euro bulunan çelik kasayı çalıp, paraları aldıktan sonra toprağa gömen S.A. (35), eşi E.A. (32) ve kızları E.A. (15), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.