İçinde 61 bin euro bulunan kasayı çalan 3 kişi yakalandı (2) - Haberler

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İçinde 61 bin euro bulunan kasayı çalan 3 kişi yakalandı (2)

Demirören Haber Ajansı - Olcay Düzgün - Güncel
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İçinde 61 bin euro bulunan kasayı çalan 3 kişi yakalandı (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLERKayseri'de, içinde 61 bin euro bulunan çelik kasayı çalıp, paraları aldıktan sonra toprağa gömen S.A. (35), eşi E.A. (32) ve kızları E.A. (15), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ (DHA) - ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Kayseri'de, içinde 61 bin euro bulunan çelik kasayı çalıp, paraları aldıktan sonra toprağa gömen S.A. (35), eşi E.A. (32) ve kızları E.A. (15), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


İçinde 61 bin euro bulunan kasayı çalan 3 kişi yakalandı (2)

İçinde 61 bin euro bulunan kasayı çalan 3 kişi yakalandı (2)

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel

Kayseri, Güncel, Haberler

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