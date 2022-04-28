İçinde 2 bebek olan otomobil alev alev yandı

Küçükçekmece'de Mahmutbey TEM Otoyolu Edirne O-3 bağlantısı üzerinde, içinde 2 bebek ve 5 yetişkinin olduğu bir araç seyir halindeyken alev alev yandı. Otomobil ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, saat 00.30 sıralarında Küçükcekmece'de Mahmutbey TEM Otoyolu O-3 bağlantısında meydana geldi. İddiaya göre, içinde 2 bebek ve 5 yetişkin şahsın olduğu öğrenilen seyir halindeki İbrahim Kalaycı'nın kontrolünde olan 34 MD 2433 plakalı araç bir anda alev aldı. Aracın alev aldığını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekti. Bir anda alev topuna dönen araçtan sürücü ve ailesi kendilerini araçtan dışarı atarak kurtardı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araca müdahale bulunarak söndürdü. Polis ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. Yanan araç kullanılamaz hale gelirken, çekici tarafından yoldan kaldırıldı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü İbrahim Kalaycı, "Yoldayım, Aksaray'dan geliyorum ailem ile birlikte. 5 Yetişkin 2 bebek var. Bir baktım ön tampondan yangın çıkıyor. Hemen sağa yanaştırdım. Ailemi indirdim ve eve gönderdim. Direkt itfaiyeyi aradım. Araç komple yandı. Bebek vardı, 2 aylık bebek vardı. Allah'a çok şükür bir şey olmadı onlara" dedi.

Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

(İsmet Aktaş-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel