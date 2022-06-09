İçi su dolu gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor - Haberler

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İçi su dolu gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor

İhlas Haber Ajansı - Mert Taha Varol - Güncel
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İçi su dolu gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor Sivas'ta bulunan yaz mevsimlerinde soğuk, kış mevsimlerinde sıcak olduğu iddia edilen içi su dolu gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor Sivas'ta bulunan yaz mevsimlerinde soğuk, kış mevsimlerinde sıcak olduğu iddia edilen içi su dolu gizemli...

İçi su dolu gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor

Sivas'ta bulunan yaz mevsimlerinde soğuk, kış mevsimlerinde sıcak olduğu iddia edilen içi su dolu gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor

SİVAS - Sivas'ta bulunan yaz mevsimlerinde soğuk, kış mevsimlerinde sıcak olduğu iddia edilen içi su dolu gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor.

Sivas merkeze bağlı Gazi köyünde bulunan, halk arasında Peynir Kayalıkları olarak bilinen kayalıkların içerisinde bulunan su dolu mağara dikkat çekiyor. Yaklaşık 50 metre yüksekliğe sahip kayalıklar arasından akan su mağara içerisinde toplanıyor. Mağaranın içerisindeki suyun kaynağı bilinmezken kış mevsimlerinde suyun ısındığını iddia eden köylüler geçmişte mağarada banyo yapıldığını söylüyor.

"Kışın sıcak yazın soğuk"

Köy sakinlerinden Rahmi Demir, mağaraya akan suyun eskiden değirmende kullanıldığını söyleyerek, "Bu su 50 metre aşağıdan kaynaktan geliyor. Çok güzel bir su çıkıyor ve kışın sıcak yazın ise soğuk su geliyor. Önceden değirmen suyu olarak kullanılıyordu. Değirmen kalkınca bu su kendi halinde akmaya devam etti. Şuan buranın kaynağı neresi belli değil. Çünkü kayaların altından geliyor. Analizi hakkında bilgim yok ancak bizim buralarda karasu derler kışın sıcak yazın ise soğuk olduğundan. Taşların arasından geldiği için İçilebilecek bir su değil. Çok güzel bir görüntüsü var ancak içilmez. Buralarda eski zamanlarda banyo falan olmadığı için gençlerimiz gelir banyo yaparlarmış" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Güncel

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