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İçerisindeki 4 kişi ile sürüklenen tekneyi Kıyı Emniyeti kurtardı

Demirören Haber Ajansı - Fırat Akay - Güncel
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İçerisindeki 4 kişi ile sürüklenen tekneyi Kıyı Emniyeti kurtardı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, içerisinde bulunan 4 kişi ile birlikte denizde sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, içerisinde bulunan 4 kişi ile birlikte denizde sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Karaada açıklarında pervanesine halat dolanan ve denizde sürüklenen tekne olduğu ihbarını alan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde, harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler içindeki 4 kişiyle sürüklenen tekneyi KIYEM-6 botuna yedekledi. Tekne Bodrum Marina'ya emniyetli bir şekilde yanaştırıldı.


Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Bodrum, Güncel, Haberler

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