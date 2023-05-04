Icbc Türkiye, Kurumsal Bankacılık Ödülüne Layık Görüldü

İSTANBUL, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çin Endüstri ve Ticaret Bankası'nın (ICBC) Türkiye şubesi, İngiltere merkezli küresel finans sektörü dergisi Global Banking and Finance Review tarafından kurumsal bankacılıkta mükemmellik ödülüne layık görüldü.

İSTANBUL, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çin Endüstri ve Ticaret Bankası'nın (ICBC) Türkiye şubesi, İngiltere merkezli küresel finans sektörü dergisi Global Banking and Finance Review tarafından kurumsal bankacılıkta mükemmellik ödülüne layık görüldü.

Bankadan Perşembe günü yapılan basın açıklamasına göre, ICBC Türkiye, bankacılık ve finans piyasasındaki markaların inovasyon çalışmalarının, öncülük eden stratejik değişikliklerinin ve başarılarının değerlendirildiği 2023 Küresel Bankacılık ve Finans Ödülleri'nde, "Gelecek 100 Küresel Ödülleri 2023 - Kurumsal Bankacılık" ödülünün sahibi oldu.

ICBC Türkiye Müdürü Gao Xiangyang, "Bu yıl 2023 Küresel Bankacılık ve Finans Ödülleri'nde değerli bir ödülle onurlandırılmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

ICBC'nin Çin ile Türkiye arasında mali ve kültürel köprü vazifesi görerek Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmayı amaçladığını söyleyen Gao, hedeflerinin önümüzdeki dönemde kalkınma açısından büyük önem taşıyan altyapı projelerini ve özel sektör yatırımlarını finanse ederek bu işbirliği modelini daha da güçlendirmek olduğunu ifade etti.

Gao, "Genişlettiğimiz ürün yelpazesi ve yüksek kalitede sunduğumuz hizmetlerle, Çin-Türkiye ekonomik ilişkilerini çok daha güçlü seviyeye taşıyarak ülke ekonomisine destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Çin'in en büyük ticari bankası olan ICBC, varlıklarıyla da dünyanın en büyük bankası olma özelliğini taşıyor. ICBC Türkiye, bankanın Mayıs 2015'te Türkiye'deki Tekstilbank'ın çoğunluk hissesini satın alması sonrasında kuruldu.