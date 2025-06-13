ICAN'dan İsrail'in İran'a Yönelik Saldırıya Kınama

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Uluslararası Nükleer Silahları Kaldırma Girişimi (ICAN), İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği askeri eylemi tehlikeli bir tırmanış olarak değerlendirerek kınadı. ICAN İcra Direktörü Melissa Parke, bu saldırının müzakereleri bozma tehdidi taşıdığını açıkladı.

Nükleer Silahların Yasaklanması Takibi ve Uluslararası Nükleer Silahları Kaldırma Girişimi (ICAN), İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği askeri eylemi kınayarak nükleer tesisleri hedef alan bu saldırının, tehlikeli bir tırmanış olduğunu bildirdi.

ICAN, İsrail'in İran'a yönelik saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in İran nükleer tesislerine yönelik saldırısı, tehlikeli bir tırmanış olarak nitelenen açıklamada, " İsrail'in İran'ın nükleer programına yönelik hava saldırılarının ardından saldırıyı, İran'ın nükleer faaliyetlerini sınırlama ve yalnızca barışçıl amaçlar için olduğundan emin olma yönündeki devam eden görüşmeleri bozmakla tehdit eden tehlikeli bir tırmanış olarak kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ICAN İcra Direktörü Melissa Parke, " İsrail'in, İran'ın nükleer tesislerini bombalaması, İran nükleer programıyla ilgili müzakereleri engellemekle tehdit eden, nükleer silahlı bir devletten gelen tehlikeli bir tırmanıştır. İsrail ve İran, gecikmeden Birleşmiş Milletler (BM) Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'na katılmalıdır. Bu, İsrail'in nükleer silah programını ortadan kaldırmasını ve İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) denetimi altında mevcut nükleer güvenlik çerçevesini sürdürmesini gerektirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Parke, nükleer silahlardan kaynaklanan tehdidi, yalnızca geniş tabanlı müzakere edilen çözümlerle tamamen ortadan kaldırılması konusunda anlaşarak gerçekten sonlandırabileceklerinin altını çizdi.

İsrail'in İran'a saldırısı

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile nükleer bilim insanları hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil vatandaş da hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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