ICA Gönüllüleri ve Öğrenciler Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası Kapsamında Atık Topladı

ICA Gönüllüleri, Doğa Koleji ve Fatih İlköğretim Okulu öğrencileriyle Dünya Çevre Günü ve 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası kapsamında 200 kilograma yakın atık topladı. Gönüllüler, atıkların hem doğaya zarar vermesini engelledi hem de döngüsel ekonomiye destek oldu. Atık toplama etkinliği, Sarıyer Belediyesi'nin desteğiyle ilçedeki Kısırkaya Plajı'nda gerçekleştirildi.

ICA Gönüllüleri, Doğa Koleji ve Fatih İlköğretim Okulu öğrencileriyle Dünya Çevre Günü ve 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası kapsamında 200 kilograma yakın atık topladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gönüllüler, atıkların hem doğaya zarar vermesini engelledi hem de döngüsel ekonomiye destek oldu.

Atık toplama etkinliği, Sarıyer Belediyesi'nin desteğiyle ilçedeki Kısırkaya Plajı'nda gerçekleştirildi.

Dünya Çevre Günü, çevrenin korunması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 1972'de düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'ndan bu yana her yıl 5 Haziran'da kutlanıyor.

Türkiye Çevre Haftası da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen bir temayla 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü içine alan haftayı kapsıyor. Bir hafta boyunca ülke çapında çevreyi korumayı amaçlayan etkinlikler düzenleniyor.

ICA Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi, tüm hizmet ve faaliyetlerinde Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma İlkeleri'ne katkıda bulunmayı taahhüt ediyor.

Şirket, doğal kaynakları korumayı işinin merkezine koyuyor. Bu yıl Dünya Çevre günü ve Türkiye Çevre Haftası'nda düzenlenen etkinlik, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer alan "İklim Eylemi" ve "Sudaki Yaşam" ile örtüşüyor.

Kısırkaya Plajı'nda çoğunluğu plastikten oluşan yaklaşık 200 kilogramlık atık, ICA çalışanları ve gönüllü öğrencilerin çabasıyla doğaya zarar vermekten kurtarıldı.

Atıklar ayrıştırılıp geri dönüşüme gönderilerek döngüsel ekonomiye destek olundu. Araştırmalara göre plastik pet şişelerin doğada yok olma süresi 400 yılı buluyor. Plastik atıklar denize karışırsa diğer canlıların oksijen almalarına engel oluyor ve denizin yapısını bozuyor.