İç savaş mağduru Suriyelilerin 'briket ev' sevinci - Haberler

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin olası sınır ötesi harekatı ile gözlerin çevrildiği Suriye'de, iç savaş nedeniyle yıllardır zorunlu olarak göç ettikleri evlerinden uzakta çadırlarda yaşamını sürdüren siviller; İdlib, Azez, Cerablus ve El Bab bölgelerinde yapımı tamamlanan briket evlere yerleşmenin mutluluğunu yaşıyor.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşla birlikte yüz binlerce Suriyeli, evlerini terk etmek zorunda kaldı. Savaş mağduru binlerce sivil, ülke içinde yer değiştiren ve büyük bölümü yıllardır Türkiye sınırındaki İdlib ile Halep'e bağlı Azez kırsalında kurulan çadırlarda yaşamaya başladı. Türkiye sınırında kurulan yüzlerce kamptaki çadırlarda, zor koşullarda yaşamını sürdüren Suriyelilerin barınma şartlarının iyileştirilmesi için AFAD koordinasyonunda briket ev yapılmasına karar verildi. Sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle başlatılan proje kapsamında İdlib, Azez, Cerablus ve El Bab bölgelerinde yapımı tamamlanan binlerce ev, Suriyelilere dağıtıldı. 50 ve 100 metrekare olarak yapılan briket evler; yetim, engelli, hasta ve yaşlılar öncelikli olmak üzere ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Kalabalık ailelere 100'er metrekarelik evler, diğer ailelere ise 2 oda ve mutfaktan oluşan 50'şer metrekarelik evler tahsis edildi.