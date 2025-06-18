İç Moğolistan'daki Ulanhada Yanardağı Kümesi, Yaz Turizmine Hazır
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Ulanhada Yanardağı kümesi, eşsiz jeolojik manzaralarıyla yaz mevsiminde turizm açısından yoğun ilgi görüyor.
ULANQAB, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Ulanhada Yanardağı kümesi, volkanik ve lav oluşumları gibi eşsiz jeolojik manzaralarıyla dikkat çekiyor. Bölge, yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte turizm açısından en hareketli dönemine girdi.
Kaynak: Xinhua / Güncel