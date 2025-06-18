İç Moğolistan'daki Ulanhada Yanardağı Kümesi, Yaz Turizmine Hazır

ULANQAB, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Ulanhada Yanardağı kümesi, volkanik ve lav oluşumları gibi eşsiz jeolojik manzaralarıyla dikkat çekiyor. Bölge, yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte turizm açısından en hareketli dönemine girdi.