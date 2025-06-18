İç Moğolistan'daki Ulanhada Yanardağı Kümesi, Yaz Turizmine Hazır

İç Moğolistan'daki Ulanhada Yanardağı Kümesi, Yaz Turizmine Hazır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Ulanhada Yanardağı kümesi, eşsiz jeolojik manzaralarıyla yaz mevsiminde turizm açısından yoğun ilgi görüyor.

ULANQAB, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Ulanhada Yanardağı kümesi, volkanik ve lav oluşumları gibi eşsiz jeolojik manzaralarıyla dikkat çekiyor. Bölge, yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte turizm açısından en hareketli dönemine girdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Rusya savaşa dahil olmaya hazırlanan ABD'yi açık açık tehdit etti

Rusya'dan ABD'ye tehdit gibi uyarı: Bunu aklınızdan bile geçirmeyin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 10 yaşındaydı! İnşaat halindeki camide feci şekilde can verdi

Henüz 10 yaşındaydı! Camide feci şekilde can verdi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran sınırına çıkarma yaptı

Dosta güven, düşmana korku! İran sınırına çıkarma yaptı
Şampiyonlar Ligi'nin unutulmaz sesi Sabri Ugan kanser tedavisi görüyor

Ünlü sunucu, "Teşhis konuldu" diyerek kötü haberi duyurdu
Özgür Özel, Muharrem İnce'yi CHP'ye davet etti

Özgür Özel, İnce'yi CHP'ye davet etti! Yanıt hemen geldi
İsrailli gazeteciden skandal sözler: Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var

"Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var"
Husumetlisi zannetti, kardeşini öldürdü

Husumetlisi zannetti, kardeşini öldürdü
Türk turizmine ağır darbe! Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor

Dünyaya rezil oluyoruz! Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.