Üye Girişi
Haberler

İç Moğolistan'daki Tuz Gölünden Renkli Görüntüler

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan'da bulunan bir tuz gölünün kuş bakışı çekilen görüntülerinde oluşan dev renk paleti dikkat çekiyor. Bu tuz gölünde bir zamanlar sofra tuzu üretiliyordu. Farklı üretim aşamalarında kullanılan çeşitli mineraller sayesinde bu farklı renkler ortaya çıktı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Erdos'tan bildiriyor.

ÇEKİM TARİHİ: Son görüntüler

Tuz gölünün çeşitli görüntüleri

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan'da bulunan bir tuz gölünün kuş bakışı çekilen görüntülerinde oluşan dev renk paleti dikkat çekiyor.

Bu tuz gölünde bir zamanlar sofra tuzu üretiliyordu.

Farklı üretim aşamalarında kullanılan çeşitli mineraller sayesinde bu farklı renkler ortaya çıktı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Erdos'tan bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Moğolistan Çevre Doğa Dünya Güncel Haberler

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış

 Yasak aşk az kalsın canından ediyordu! Kadının eşine yakalanan adam 3'ncü kattan atladı

Yasak aşk az kalsın canından ediyordu! Kadının eşine yakalanan adam 3'ncü kattan atladı

 DEM Parti 'kayyum' kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor

DEM Parti "kayyum" kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor

 Sel 3 arkadaşı hayattan kopardı! Birbirlerine sarıldıktan saniyeler sonra akıntıya kapıldılar

Sel 3 arkadaşı hayattan kopardı! Birbirlerine sarıldıktan saniyeler sonra akıntıya kapıldılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title