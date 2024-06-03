İç Moğolistan'daki Tuz Gölünden Renkli Görüntüler
Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan'da bulunan bir tuz gölünün kuş bakışı çekilen görüntülerinde oluşan dev renk paleti dikkat çekiyor. Bu tuz gölünde bir zamanlar sofra tuzu üretiliyordu. Farklı üretim aşamalarında kullanılan çeşitli mineraller sayesinde bu farklı renkler ortaya çıktı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Erdos'tan bildiriyor.
ÇEKİM TARİHİ: Son görüntüler
Tuz gölünün çeşitli görüntüleri
Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan'da bulunan bir tuz gölünün kuş bakışı çekilen görüntülerinde oluşan dev renk paleti dikkat çekiyor.
Bu tuz gölünde bir zamanlar sofra tuzu üretiliyordu.
Farklı üretim aşamalarında kullanılan çeşitli mineraller sayesinde bu farklı renkler ortaya çıktı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Erdos'tan bildiriyor.(XHTV)