Çin'de çelik fabrikasındaki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi

Güncelleme:
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada can kaybı 10'a yükseldi. Olayda 84 kişi de yaralandı. Fabrikanın yöneticileri gözaltına alındı.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde çelik fabrikasında 18 Ocak'ta meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin sayısının 10'a yükseldiği bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, arama kurtarma ekipleri, kayıp bir işçinin daha cansız bedenine ulaşırken, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Yetkililer, patlama sırasında fabrikada olan ve sonradan haber alınamayan tüm kayıplara ulaşıldığını açıkladı.

Baotou şehrinde 18 Ocak'ta kamuya ait Baogang United Steel şirketinin işlettiği fabrikada patlama meydana gelmişti.

Basınçlı suyu tutmak üzere tasarlanan depolama tankının sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 84 işçi de yaralanmıştı.

Olayla ilgili soruşturmada, fabrikanın sorumlu yöneticileri gözaltına alınmıştı.

Yerel hükümet, fabrikadaki üretimi durdururken, şehir genelinde sanayi ve ticaret kuruluşlarında güvenlik denetimi başlatmıştı.

Çin'de üretim ve depolama tesislerinde eskiyen altyapı veya yetersiz iş güvenliği tedbirleri nedeniyle zaman zaman can kayıplarına yol açan kazalar meydana geliyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
