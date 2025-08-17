İç Moğolistan'da Sel Felaketi: 8 Ölü, 4 Kayıp

Güncelleme:
Çin'in İç Moğolistan bölgesinde meydana gelen ani sel felaketi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 4 kişiden ise haber alınamıyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

HOHHOT, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bir doğa kamp alanını vuran ani sel felaketinde 8 kişi hayatını kaybetti, 4 kişiden ise haber alınamıyor.

Yerel yetkililerin pazar günü yaptığı açıklamaya göre, sel cumartesi akşamı saat 22.00 sıralarında Bayannur kentine bağlı Urad Arka Sancağı'nda bir nehrin taşması sonucu meydana geldi. Olayda 13 kampçının kaybolduğu bildirildi.

Pazar günü saat 10.00 itibarıyla 1 kişi kurtarılırken, 8 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
