İç Moğolistan'da Sel Felaketi: 11 Ölü, 1 Kayıp

HOHHOT, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde ormanlık alanda bulunan bir kamp alanını vuran ani sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükselirken, 1 kişiden haber alınamıyor.

Yerel acil durum yetkililerinin çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre olay 16 Ağustos'ta saat 22.00 sularında Bayannur kentindeki Urad Arka Sancağı'nda bir nehrin üst kısmında meydana gelmiş, olayda 13 kampçı kaybolmuş, 4 araç da sel sularına kapılmıştı. 1 kişi kurtarılırken, kayıp kişileri aramak için 1.600'den fazla kurtarma görevlisi olay yerine sevk edildi.

Kayıp kişileri bulmak için geniş çaplı çalışmalar yürütülmesini isteyen Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, çalışmalara rehberlik etmek üzere bir çalışma ekibi gönderdi. Bakanlık, sel sezonunda seyahat edenlere gelişmemiş kırsal alanlardan uzak durmaları ve jeolojik olarak tehlikeli bölgelerde dikkatli olmalarını tavsiye etti.