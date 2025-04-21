İç Moğolistan'da Bahar Kayıtları: Kayısı Ağaçları Çiçek Açtı

HOHHOT, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin merkezi Hohhot'ta baharın gelişiyle çiçek açan kayısı ağaçları muhteşem görüntüler oluşturdu. Manzaranın tadını çıkarmak için bölgeye çok sayıda turist akın etti.