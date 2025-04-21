İç Moğolistan'da Bahar Kayıtları: Kayısı Ağaçları Çiçek Açtı
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde baharın gelişi, kayısı ağaçlarının çiçek açmasıyla muhteşem manzaralar sundu. Bu doğal güzellikleri görmek için bölgeye birçok turist geldi.
HOHHOT, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin merkezi Hohhot'ta baharın gelişiyle çiçek açan kayısı ağaçları muhteşem görüntüler oluşturdu. Manzaranın tadını çıkarmak için bölgeye çok sayıda turist akın etti.
Kaynak: Xinhua / Güncel