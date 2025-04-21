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İç Moğolistan'da Bahar Kayıtları: Kayısı Ağaçları Çiçek Açtı

İç Moğolistan'da Bahar Kayıtları: Kayısı Ağaçları Çiçek Açtı
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Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde baharın gelişi, kayısı ağaçlarının çiçek açmasıyla muhteşem manzaralar sundu. Bu doğal güzellikleri görmek için bölgeye birçok turist geldi.

HOHHOT, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin merkezi Hohhot'ta baharın gelişiyle çiçek açan kayısı ağaçları muhteşem görüntüler oluşturdu. Manzaranın tadını çıkarmak için bölgeye çok sayıda turist akın etti.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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