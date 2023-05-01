İç Moğolistan Ağaçlandırmada Çin'de Birinci Sıraya Yerleşti

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin ormancılık ve mera dairesinden bir yetkilinin yakın zamanda yaptığı açıklamaya göre, bölge son on yılda, her yıl ortalama 10 milyon mu (yaklaşık 666.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin ormancılık ve mera dairesinden bir yetkilinin yakın zamanda yaptığı açıklamaya göre, bölge son on yılda, her yıl ortalama 10 milyon mu (yaklaşık 666.667 hektar) ağaçlandırma yaparak ve 30 milyon mu (yaklaşık 2 milyon hektar) çayır yetiştirerek Çin'de birinci sırada yer aldı.

Ülkenin dört büyük çölüne ve dört büyük kumluk alana ev sahipliği yapan İç Moğolistan, Çin'in ağaçlandırma ve kum kontrolü çalışmalarının ön saflarında yer alıyor.

Yetkili, son on yılda, İç Moğolistan'ın her yıl ortalama 12 milyon mu kum kontrol programını tamamladığını ve bunun, ilgili dönemde ülkenin toplam çölleşme kontrol çalışmalarının yüzde 40'ından fazlasını oluşturduğunu söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hohhot'tan bildiriyor.(XHTV)