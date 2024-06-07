İç Kesimlerde Kuvvetli Yağış Uyarısı
Yurdun iç kesimlerinde başlayan kuvvetli yağışların saat 22.00'ye kadar etkisini sürdüreceği bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İç Anadolu'nun batısıyla İç Ege'de kuvvetli yağışların etkili olduğu belirtildi. Yarın ise İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Afyonkarahisar çevrelerinde yine kuvvetli yağışlar bekleniyor. Sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.
Yurdun iç kesimlerinde başlayan kuvvetli yağışların, saat 22.00'ye kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İç Anadolu'nun batısıyla İç Ege'de kuvvetli yağışların etkili olduğunu aktardı.
Macit, gök gürültülü sağanağın 22.00'ye kadar devam edeceğini söyledi.
Abdullah Macit, yarın İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Afyonkarahisar çevrelerinde yine kuvvetli yağışların görüleceğini belirtti.
Sel, su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunan Macit, uyarıların "www.mgm.gov.tr" adresinden takip edilmesini istedi.