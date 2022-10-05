İç kesimlerde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı Güncel Haberler Ankara'nın güneyi, Afyonkarahisar'ın doğusuyla Konya ve Isparta'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Ankara'nın güneyi, Afyonkarahisar'ın doğusuyla Konya ve Isparta'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Yağışlar, Ankara'nın güneyi, Afyonkarahisar'ın doğusuyla Konya ve Isparta'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Güncel Kaynak: AA / Eda Özdener Karahisar Isparta Ankara Konya Güncel Haberler

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