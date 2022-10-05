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İç kesimlerde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı

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İç kesimlerde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara'nın güneyi, Afyonkarahisar'ın doğusuyla Konya ve Isparta'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Ankara'nın güneyi, Afyonkarahisar'ın doğusuyla Konya ve Isparta'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Yağışlar, Ankara'nın güneyi, Afyonkarahisar'ın doğusuyla Konya ve Isparta'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Eda Özdener - Güncel

Karahisar Isparta Ankara Konya Güncel Haberler

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