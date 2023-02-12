IC Holding ve IC Vakfı deprem bölgesinde yaraların sarılmasına destek oluyor

IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding ve IC Vakfı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yardım göndermeye devam ediyor.

IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding ve IC Vakfı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yardım göndermeye devam ediyor.

IC Vakfından yapılan açıklamaya göre, IC Holding grup şirketleri ve IC Vakfı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından harekete geçti.

Grubun alt yüklenici firmaları da dahil olmak üzere 6 bin 844 kişilik uzman arama kurtarma ekibi, 281 iş makinesiyle 748 kişinin enkazdan çıkarılmasına destek oldu.

Holding, 1200 kişinin konaklayacağı ve günlük 5 bin kişiye yemek çıkarabilecek yaşam alanını İskenderun'da hizmete sokacak.

Vakıf ve holding ayrıca Mersin Büyükeceli'de kuruluma hazır olan prefabrik kamp ile 20 bine yakın vatandaşın barınma ihtiyacını karşılayacak.

Arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra bölgede kurulan 7 sıcak yemek ünitesiyle hizmet veren IC Grup tarafından, toplamda 8 tır battaniye, ısıtıcı, eldiven, tıbbi ve hijyenik malzemeler ile çeşitli gıda ürünleri bölgeye gönderildi.

IC Holding çatısı altında yer alan Antalya bölgesindeki oteller de depremzede vatandaşların kullanımına açıldı.

Destek faaliyetleri, İçişleri Bakanlığı, AFAD Başkanlığı ve ilgili kurumların koordinasyonunda yürütülüyor.