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İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı Hazırlıkları Başladı

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İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan 'İGEF'25' İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nın tanıtım toplantısı Ankara'da yapıldı. Fuar, 2025 yılı Eylül ayında ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

"İGEF'25" Fuarı için hazırlıklar başladı

ANKARA - İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 2025 yılında ikincisi yapılacak olan İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nın tanıtım toplantısı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nın tanıtım toplantısı ATO Congresium'da düzenlendi. Toplantıya Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü İzzet Tuna, Jandarma Asayiş Vakfı Genel Müdürü Hakan Saraç, Silah Sanayicileri ve Patlayıcı Maddeler İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Cafer Sayılır ve Expolink Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Erdoğan katıldı.

"Fuar organizasyonu İçişleri Bakanlığı için bir ihtiyaçtı"

İçişleri Bakanlığı himayesinde yapılan İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı hakkında bilgi veren Zeki Erdoğan, "Savunma Sanayi'nin dış tehditlere karşı Milli Savunma Bakanlığı'nın ihtiyaçları var, iç tehditlere karşı da İçişleri Bakanlığı'nın ihtiyaçları var. Emniyeti ve güvenliği sağlamak için ihtiyaç duyulan ürünlerin gerek üretimini yapan gerekse tedariğini yapan firmaların alım heyetleriyle yani ihtiyaç duyan sadece ülkemizde değil dünyanın birçok ülkesindeki emniyet genel müdürlüklerinin, jandarma genel komutanlıklarının ve içişleri bakanlıklarının yetkililerin bizzat gelmek suretiyle ürünleri gördüğü ve bağlantılar yaptığı bir fuar organizasyonu İçişleri Bakanlığı için bir ihtiyaçtı" diye konuştu.

"Biz şimdiden çalışmalarımıza başladık"

Erdoğan, Türkiye'de düzenlenen fuarların kamu içinse Ankara'da diğerlerinin ise İstanbul'da yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Fuarlarımızı a firmasının, b firmasının, a şahsının, b şahsının fuarı gibi algılamamak lazım. Fuarlar milli projelerimizi ve sanayimizi gösterebilmekte, geliştirebilmekte son derece önemli. 2024 fuarımızda hem sanayicimizi memnun ettik çünkü katılan firmaların tamamı tekrar katılıyorlar. Bu sene takvimden dolayı katılamayanlar da 2025 fuarı için katılmaya başladılar. Biz şimdiden çalışmalarımıza başladık" açıklamasında bulundu.

"3 gün sürecek fuarın ikincisini ATO Kongre Merkezi'nde yapacağız"

Türkiye'de ilklerin yapılmasının zor olduğunu belirten TPTGV Genel Müdürü İzzet Tuna ise, "Biraz fazla gayret göstererek tüm paydaşlarımızın da destekleriyle bu fuarı Ankara'da gerçekleştirdik. Tabii tecrübelerimiz de artmış oldu. Seneye 18 Eylül 2025 tarihinde 3 gün sürecek fuarın ikincisini ATO Kongre Merkezi'nde yapacağız" ifadelerini kullandı.

İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı Hazırlıkları Başladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - Güncel
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