İç Güvenlik Alanında Düzenlemeler İçeren Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda Kabul Edildi

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda ateşli silahlara ve yetkisiz çakar kullanımına ilişkin ceza hükümleri ile iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Ateşli silahlar ve yetkisiz çakar kullanımına ilişkin ceza hükümleri ile iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren 46 maddelik Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Genel Kurul görüşmelerinde Mülkiye müfettişlerine soruşturma yetkisi veren 3. madde, kanun teklifinden çıkarılmış; Genel Kurul'da kabul edilen önergeyle teklife yeni bir madde ihdas edilmişti. Buna göre, "Sahil Güvenlik Kanunu'ndaki değişiklikle, ertelenmiş, seçenek yaptırımlara çevrilmiş, affa uğramış veya Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar, casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olan veya bu suçlardan haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen ya da kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olan Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki subay ve astsubayların ilişiği İçişleri Bakanı'nın onayıyla" kesilecek.

Kaymakam adaylarının mesleğe alınmasının usul ve esasları yeniden belirleniyor

Kaymakam adaylarının mesleğe alınma ile ilgili hükümlerinin uygulama usul ve esasları, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelik kapsamına alınacak ve mülki idare amirlerinin İçişleri Bakanlığı bağlı kuruluşları ile diğer kurumlarda geçen hizmet süreleri, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'nda geçen hizmet süresi hesabına dahil edilecek.

Kurusıkı silahlara ait mermileri satın alan veya taşıyanlara iki yıldan dört yıla kadar ceza

Ateşli silahlara ait ana veya balistik önemi haiz parça kapsamına alınarak; bu parçaların yasa dışı yollarla ülkeye sokulması, üretilmesi, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulması fiilleriyle etkin bir şekilde mücadele edilmesi, kurusıkı silahların gerçek silah haline getirilmesinin önüne geçilmesi için bunlara ait mermileri veya parçaları satın alan veya taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilecek.

Yetkisiz çakar kullanımına yüksek ceza

Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanımı cezaları da artırıldı. Sürücülere, bu ihlali gerçekleştirdiklerinde 96 bin TL para cezası kesilecek, araçları trafikten men edilecek ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak. Aynı ihlalin bir yıl içinde tekrarı durumunda ceza miktarı iki katına çıkarılacak. Ayrıca, sürücülerden araç sahibi olmayanlara da ceza kesilecek ve çakar cihazlarının mülkiyeti kamuya geçirilecek.

Özel güvenliklere yeni şartlar

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için daha sıkı şartlar getirildi. Devlet güvenliği, anayasal düzen veya cinsel dokunulmazlık gibi suçlardan hüküm giymiş kişiler, artık özel güvenlik görevlisi olamayacak. Çarşı ve mahalle bekçilerine ise görev alanlarında tespit ettikleri kabahat fiillerine müdahale etme ve genel kolluğa bildirme yetkisi veriliyor.

Kısa dönem ikamet izni verilmesine esas olacak taşınmazın niteliği ve değerinin Bakanlıkça belirlenmesi düzenlenerek karışıklıkların giderilmesi ve kısa dönem ikamet izninin reddi veya iptaline ilişkin davaların kısa sürede sonuçlanması, mahkemelerin iş yükünün azaltılması, vekalet ücreti bakımından oluşan kamu zararının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Bekçilerin üst ve araç arama yetkisi olmayacak

AK Parti'nin verdiği önergeyle, "Türk vatandaşları tarafından yurt dışında kurulan dernek ve diğer kar amacı gütmeyen

kuruluşların kayıtları, ilgili makamlar aracılığıyla İçişleri Bakanlığı tarafından tutulur'" olarak düzenlendi. Önergenin gerekçesinde, "Önerge ile Türk vatandaşları tarafından yurt dışında kurulan dernek ve kar amacı gütmeyen kuruluşların kayıtlarının tutulmasının sağlanması amaçlanmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Bekçilerle ilgili 44. madde de AK Parti'nin önergesiyle yeniden düzenlendi. Gerekçede, "Önerge ile çarşı ve mahalle bekçilerinin üst ve araç araması yapamayacağı hususunun netleştirilmesi amaçlanmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Genel Kurul 26 Kasım saat 15.00'da toplanmak üzere kapandı.