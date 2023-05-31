İç Ege ve İç Anadolu'nun Kuzeyi İçin Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege'nin iç bölgeleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Çorum çevrelerinde yarın gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji'den bugün yapılan uyarıda, Ege'nin iç bölgeleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Çorum çevrelerinde yarın gök gürültülü sağanak yağış beklenildiği duyuruldu. Meteoroloji'nin uyarısı şöyle:

"Yapılan son değerlendirmeye göre; yurdun iç ve batı kesimlerinde yarın (perşembe) görülecek gök gürültülü sağanak yağışların İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar), İç Anadolu'nun kuzeyi (Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat, Sivas illeri ile Konya, Aksaray,, Nevşehir ve Kayseri'nin kuzeyi) ile Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden anı sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir."