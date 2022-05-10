İç Ege ve Göller Yöresi'nde yerel kuvvetli yağış bekleniyor - Haberler

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İç Ege ve Göller Yöresi'nde yerel kuvvetli yağış bekleniyor

AA - Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
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İç Ege ve Göller Yöresi'nde yerel kuvvetli yağış bekleniyor

Ege Bölgesi'nin iç kesimleri ile Göller Yöresi'nde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

KÜTAHYA (AA) - Ege Bölgesi'nin iç kesimleri ile Göller Yöresi'nde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Kütahya'nın güneyi ile İzmir, Manisa ve Aydın'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı öngörülüyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel

Göller Yöresi, Kütahya, Aydın, Ege, Güncel, Haberler

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