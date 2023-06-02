İç Ege ve Göller Yöresi için gök gürültülü sağanak uyarısı

İç Ege Bölgesi ve Göller Yöresi için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur ve Manisa çevreleri ile Antalya, Muğla, Aydın ve İzmir'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanaklar öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel doğu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.