İç Ege'de gök gürültülü sağanak uyarısı - Haberler

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İç Ege'de gök gürültülü sağanak uyarısı

AA - Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel
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İç Ege'de gök gürültülü sağanak uyarısı

İç Ege'de bugün ve hafta sonu gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İç Ege'de bugün ve hafta sonu gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün ve hafta sonu iç Ege'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Muğla'nın iç kesimleri ile Aydın'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle öğle saatlerinden sonra başlayıp aralıklı ve yerel olarak gece saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel

Muğla Aydın Ege Güncel Haberler

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