İç Batı Bölgelerinde Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, iç batı bölgelerinde bugün öğleden sonra yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur ve Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı, Konya'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar görülebilir. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları önem taşıyor.

İç batı bölgelerde bugün öğleden sonra yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, iç batı bölgelerde bugün öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanağın Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur ve Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı, Konya'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.