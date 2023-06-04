İç Anadolu ve Orta Karadeniz'de Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz'de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşlar sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; yarın (5 Haziran Pazartesi) İç Anadolu'nun güney ve doğusu (Konya, Karaman, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Yozgat ve Sivas) ile Orta Karadeniz'de (Tokat, Amasya, Çorum, Samsun ve Ordu) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenildiğini belirterek vatandaşları sel, su baskını, yıldırım gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; İç Anadolu'nun güney ve doğusu (Konya, Karaman, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Yozgat ve Sivas) ile Orta Karadeniz'de (Tokat, Amasya, Çorum, Samsun ve Ordu) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Meteoroloji, yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Meteoroloji'nin açıklaması şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 5 Haziran 2023 Pazartesi günü İç Anadolu'nun güney ve doğusu (Konya, Karaman, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Yozgat ve Sivas) ile Orta Karadeniz'de (Tokat, Amasya, Çorum, Samsun ve Ordu) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."