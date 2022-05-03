İç Anadolu ve Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı - Haberler

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İç Anadolu ve Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

AA - Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
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İç Anadolu ve Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

OSMANİYE (AA) - İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın İç Anadolu'nun doğusu (Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kayseri ve Sivas) ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde (Adana ve Osmaniye'nin kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısı) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel ve kısa süreli kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Osmaniye, Güncel, Haberler

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