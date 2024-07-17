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İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de Kuvvetli Yağış Uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde bulunan 11 ilde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bugün öğle saatlerinden itibaren İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde bulunan 11 ilde aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

MGM'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Çorum, Bolu ve Karabük çevreleri ile Konya'nın batısı ve kuzeyi, Kastamonu'nun iç kesimleri, Düzce'nin doğusu, Sivas'ın ve Yozgat'ın kuzey kesimlerinde aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

MGM, yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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