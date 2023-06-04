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İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

Güncel Haberler

İç Anadolu'da ve Orta Karadeniz'de yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

İç Anadolu'da ve Orta Karadeniz'de yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan tahmine göre, İç Anadolu'nun güney ve doğusu Konya, Karaman, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Yozgat ve Sivas ile Orta Karadeniz'de Tokat, Amasya, Çorum, Samsun ve Ordu'da yarın yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel

İç Anadolu Karadeniz Karaman Ordu Güncel Haberler

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