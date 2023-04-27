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İç Anadolu'nun doğusu ve Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanak bekleniyor

İç Anadolu'nun doğusu ve Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanak bekleniyor

Güncel Haberler

Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusunda yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü kuvvetli sağanak bekleniyor.

Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusunda yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Niğde, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel

Batı Karadeniz İç Anadolu Kastamonu Güncel Haberler

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