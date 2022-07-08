İç Anadolu'daki hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor Yozgat Canlı Hayvan Pazarı Pazarlık yapan vatandaşlar Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz'ün açıklaması Bazı besicilerle röportaj YOZGAT - Niğde, Nevşehir, Yozgat ve Sivas'ta, Kurban Bayramı arifesinde hayvan pazarlarında yoğunluk gözlendi. Yozgat Canlı Hayvan Pazarı Pazarlık yapan vatandaşlar Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz'ün açıklaması Bazı besicilerle röportaj YOZGAT - Niğde, Nevşehir, Yozgat ve Sivas'ta, Kurban Bayramı arifesinde hayvan pazarlarında yoğunluk gözlendi. Yozgat Yozgat'ta da canlı hayvan pazarında arife günü yoğunluğu yaşanıyor. Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, AA muhabirine, pazara gelen büyükbaş kurbanlıkların yüzde 85-90'ının satıldığını anlatarak, "Fiyatlar fazla yüksek değil. Elde fazla kurbanlık kalacağını düşünmüyorum." diye konuştu. Besicilerden Mahmut Doğruer, 30 büyükbaştan 10'unu sattığını aktardı. Küçükbaş kurbanlık üreticisi Erdal Coşkun da 50 küçükbaştan 30'unu sattığını anlatarak, "Allah bereket versin ben memnunum." ifadelerini kullandı. Seyfullah Çelik ise 4 hisselik kurbanlık aldığını, fiyatların ise normal olduğunu kaydetti. AA / Ömer Ertuğrul - Güncel Yozgat Sivas Güncel Haberler

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