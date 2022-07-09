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İç Anadolu'daki hayvan pazarlarında bayramın ilk gününde yoğunluk devam ediyor

AA - Abdullah Özkul - Güncel
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Niğde'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde hayvan pazarlarında yoğunluk devam ediyor.

Niğde'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde hayvan pazarlarında yoğunluk devam ediyor.

Niğde'de kurbanlıklarını alamayan vatandaşlar, bayram namazının ardından Hıdırlık mevkisindeki hayvan pazarına akın etti.

Elinde malı kalan üreticiler, bayramın ilk günü, uygun fiyata kurbanlıkları satmaya çalışıyor.

Bayram namazının ardından bazı vatandaşlar, kurbanlıklarını Niğde Belediyesi Kesimhanesinde hijyenik ortamda profesyonel kasaplara kestirdi.

Üretici Furkan Şahin, işlerin iyi olduğunu belirterek, "15-20 küçükbaş hayvan sattı. Az kaldı, bitirip gideceğiz inşallah. Fiyatlar düştü." dedi.

Kurbanlıkların bu sene uygun olduğunu anlatan üretici Mustafa Doğu da küçükbaş hayvan satarak ilk gün siftahını yaptığını dile getirdi.

Kurbanlık alan Ali Öztürk ise herkesin bayramını kutlayarak, "Büyükbaş kesiyoruz, bu küçükbaşı da onun yanına eş yapıyoruz. Rabbim kabul etsin, memleketimize milletimize hayırlar getirsin."ifadelerini kullandı.

AA / Abdullah Özkul - Güncel

Kurban Bayramı Niğde Güncel Haberler

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