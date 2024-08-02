Üye Girişi
Haberler

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Türkiye'deki camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Yozgat, Sivas ve Kırıkkale'deki camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı. Camilerde okunan Kur'an-ı Kerim hatimlerinin duası yapıldı ve vatandaşlara aşure ikram edildi. İl müftüleri ve vatandaşlar, Heniyye ve tüm şehitler için dua etti.

Suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Yozgat, Sivas ve Kırıkkale'deki camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Nevşehir Külliyesi Hacı Süleyman Köybaşı Camisi'nde tüm şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim hatimlerinin duası yapıldı.

Cuma namazının ardından ise Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı. Cami çıkışında vatandaşlara aşure ikram edildi.

Kırşehir'de Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde kılınan gıyabi cenaze namazında yüzlerce vatandaş saf tuttu. Cuma namazının farzının ardından camide, Filistin'de yaşamını yitirenler ve Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Namazı kıldıran Kırşehir İl Müftüsü Mustafa Tekin, vatanları, milletleri ve bayrakları için yaşamını yitiren tüm şehitler ile İsmail Heniyye'ye Allah'tan rahmet diledi.

Tekin ve vatandaşlar, Heniyye ve tüm şehitler için dua etti.

Niğde'de Dışarı Camisi'nde cuma namazı sonrası Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cami avlusunda saf tutan vatandaşlar, daha sonra Heniyye için dua etti.

Yozgat, Sivas ve Kırıkkale'de de camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kaynak: AA / Güncel

Güncel Haberler

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

Bakmadan Geçme

Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı ne demek? Instagram Türkiye'ye neden kapatıldı? Buse Savaşkan kimdir? Buse Savaşkan kaç yaşında, nereli? Buse Savaşkan hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler... Mete Gazoz elendi mi? Mete Gazoz kime elendi? Elif Berra Gökkır- Mete Gazoz olimpiyatlarda elendi mi? Çukurova Uluslararası Havalimanı seferler başladı mı? Çukurova Havalimanı hangi tarihte açılıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne paylaştı? Instagram yasağı varken Erdoğan ne attı? BTK NEDİR? BTK'nın açılımı ne? BTK'nın görevi nedir? Masterchef'te Kaan ana kadroya girdi mi? 2024 Masterchef ana kadroya giren yarışmacılar! Türkiye'de neden bayraklar yarıya indirildi? Milli yas neden ilan edildi? MasterChef 18. yarışmacı kim oldu? 1 Ağustos Masterchef ana kadrosuna kim girdi? Anayasa Mahkemesi'nin sitesine neden erişilemiyor? Anayasa Mahkemesi'nin sitesi neden açılmıyor, çöktü mü, kapatıldı mı? FINDIK ALIM FİYATLARI 2024! Fındık fiyatları açıklandı mı? İl il en düşük ve en yüksek fındık alım fiyatları! Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 2 Ağustos Cuma Instagram kapatıldı mı? Gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ne kadar? 2 Ağustos 2024 Cuma altın fiyatları... 2 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 2 Ağustos Cuma ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? TIKTOK ÇÖKTÜ MÜ? Tiktok'a neden girilmiyor? Tiktok'a erişim engeli mi getirildi?
MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti

MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti
title