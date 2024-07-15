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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlikler ziyaret edildi

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Kayseri, Niğde, Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi. Ziyaretlerde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Ayrıca, sergiler açıldı ve programlar düzenlendi.

Kayseri, Niğde, Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

Kayseri'de, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, il müdürleri ve belediye başkanları, Kartal Şehitliği'ni ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından saygı atışı yapıldı, protokol üyelerince şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Daha sonra Şehir Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği ziyaret edilerek dua okudu.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Milletin Zaferi KAYMEK Gurur Sanat Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Akar, Türkiye'nin şartlar ne olursa olsun büyümeye devam edeceğini söyledi.

Sorunları bir şekilde bugüne kadar çözdüklerini aktaran Akar, "Bundan sonra da çözmeye devam edeceğiz. Fakat bu hainlerin, alçakların engelleme girişimleri bitmedi, bitmeyecek. Bunun için 85 milyonun devamlı uyanık ve tek yumruk, tek yürek olarak bunlara karşı durması lazım. Birliğimizi ve beraberliğimizi sürdürmemiz lazım. Şucu bucu yok. Türkiye, 85 milyon, Cumhuriyet'imiz, bayrağımız ve sancağımız var." diye konuştu.

Sergi alanında darbe girişiminde tankların ezdiği bir otomobil ile bombalama sırasında hasar gören polis aracı da sergilendi.

Niğde

Niğde Valisi Cahit Çelik ve protokol üyelerinin şehitliği ziyaretinde, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Protokol üyeleri, daha sonra Şadırvan Parkı'nda açılan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" temalı fotoğraf sergisini gezdi.

Programa, Vali Çelik'in yanı sıra Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, protokol üyeleri ve şehit yakınları katıldı.

Kırıkkale

Kırıkkale'de, Vali Mehmet Makas, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, protokol üyeleri ile şehit yakınları ve gaziler, şehitliği ziyaret etti.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Mustafa Topal tarafından dua edildi. Vali Makas ve protokoldekiler, daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Makas ve beraberindekiler, 15 Temmuz'da doğum gününde şehit olan özel harekat polisi Hakan Yorulmaz'ın yakınlarıyla bir süre sohbet etti.

Ardından Nur Cami ve Külliyesi'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda, Vali Makas ve protokol üyeleri, 15 Temmuz Anı Defteri'ni imzaladı.

Yozgat

Yozgat'ta, Vali Mehmet Ali Özkan, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, daire müdürleri, şehit yakınları, gaziler, emniyet ve askeri personel ile vatandaşlar şehitliği ziyaret etti.

Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Ali Gülden tarafından dua edildi.

Vali Özkan, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine Türk milletinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ferasetini ve cesaretini ortaya koyarak Cumhuriyet'ine ve demokrasisine olan sadakatini ve bağlılığını bir kez daha bütün dünyaya gösterdiğini söyledi.

Daha sonra Çapanoğlu Büyük Cami'de şehitler için mevlit okutuldu.

Sarraflar Caddesi'nde Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

Kırşehir

Kırşehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

Merkez Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Vali Hüdayar Mete Buhara ve protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

15 Temmuz şehitlerinden Gökhan Yıldırım'ın Kaman'a bağlı Kargın Yenice köyü, Ayhan Keleş'in de Kurancılı beldesindeki kabirlerinde de dua edildi.

Ardından Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mücadelenin anlatıldığı programda, AA foto muhabirlerinin çektiği kareler ile Kırşehir Gençlik Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı resimlerden oluşan sergi gezildi.

Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde düzenlenen programda ise 15 Temmuz ve terör şehitleri için Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu.

Kaynak: AA / Güncel

Kırıkkale Demokrasi 15 Temmuz Kırşehir Kayseri Yozgat Niğde Politika Güncel Haberler

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