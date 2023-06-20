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İç Anadolu'da Yerel Kuvvetli Sağanak Bekleniyor

İç Anadolu'da Yerel Kuvvetli Sağanak Bekleniyor

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İç Anadolu'nun güney ve doğusunda yarın yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İç Anadolu'nun güney ve doğusunda yarın yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kayseri çevreleri ile Ankara ve Sivas'ın güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel

su baskını İç Anadolu Sivas Güncel Haberler

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