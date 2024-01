Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Sivas'ta terör örgütü PKK ile İsrail protesto edildi.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda kurulu Filistin çadırı önünde bir araya gelen Filistin'le Dayanışma Platformu üyeleri, Türk ve Filistin bayrağı taşıdı, "Kahrolsun PKK, İsrail ve ABD", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

Çocukların da katıldığı eylemde platform üyeleri, "Şehitlerimiz ve Filistin için meydandayız", "Kahrolsun PKK, kahrolsun İsrail", "Çocuklar ölüyor, dünya izliyor" yazılı pankart taşıdı.

Grup adına konuşan Mavi Marmara gazisi Ali Yunusoğlu, dünyada eş zamanlı "Gazze için acil ateşkes çağrısı" eylemleri düzenlendiğini söyledi.

Dün akşam 9 vatan evladının PKK tarafından şehit edildiğini belirten Yunusoğlu, şehitlere rahmet, yaralı askerlere acil şifalar diledi.

İnsanlığın tarih boyunca gördüğü en büyük zulümlerden birine şahitlik ettiğini ifade eden Yunusoğlu, İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı, sivil ayırt etmeden Gazze'de soykırım suçu işlediğini dile getirdi.

İsrail'in gazetecileri, sağlık çalışanlarını hedef aldığını, okulları, hastaneleri ve ambulansları bombaladığını vurgulayan Yunusoğlu, şöyle konuştu:

"Gazze'de şu anda on binlerce insan suya ve gıdaya ulaşamıyor. Dünyanın gözü önünde on binlerce insan, 2024 yılında açlık ve susuzluktan dolayı ölümle karşı karşıya. İsrail, güvenli bölge dediği güneye insanları göçe zorluyor. Güvenli bölge dediği yerlere de saldırıyor, katliam yapıyor. Gazze'de 50 binden fazla hamile kadın bulunuyor. Bölgedeki birçok kadın anestezi yapılmadan sezaryen oluyor. İnsani krizin hafifletilmesi için temiz su ve enerji ihtiyacının bir an önce karşılanması gerekiyor. İsrail ve iş birlikçisi ABD'nin ülkemizde istikrarsızlaştırma için kullandığı bir maşa olan PKK da bir yandan Siyonizm'in emellerine hizmet ediyor."

Açıklamanın İngilizce metninin de okunduğu etkinlikte, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün şehit olan 9 asker ve Gazze'deki mazlumlar için dua edildi.

Kırşehir

Kırşehir Kudüs Platformu üyeleri, "Şehitlerimize rahmet, teröre ve siyonizme lanet" ve "Gazze'de acil ateşkes çağrısı" eylemi yaptı.

Cacabey Meydanı'nda toplanan platform üyeleri ile vatandaşlar, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 asker ve Gazze'deki mazlumlar için gıyabi cenaze namazı kılıp dua etti.

Vatandaşlar, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı, "Kahrolsun İsrail, Siyonizim" ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

Grup adına konuşan TÜGVA Kırşehir İl Temsilcisi Abdullah İnce, dün teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

İnce, "Terörü ve teröristleri lanetliyoruz. Memleketimize kast eden hainler, kirli emellerine asla ulaşamayacaklar. Teröristlerin arkasındaki şer odakları tüm insanlığı tehdit etmektedir. Terör örgütlerini destekleyenlerle Gazze'de soykırım yapanlar aynıdır. İnsanlık tarihi boyunca yaşanan zulümlerin en büyüklerinden birini yaşıyoruz. Yaşananlar bölgemizi ve tüm insanlığı tehdit etmektedir." diye konuştu.

Kırıkkale

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla tekbir getirerek, şehitler ve Filistin lehine, İsrail ve PKK aleyhine slogan attı.

Şehitler ve Gazze'de yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okunan ve dua edilen etkinlikte grup adına konuşan Üzeyir Sağır, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa, ailelerine de sabır diledi.

Vatanın varlığını ve bütünlüğünü tehdit eden tüm terör faaliyetlerini ve terör odaklarını lanetlediklerini vurgulayan Sağır, şöyle konuştu:

"Bugün Filistin'de yaşananlar, bu terörist eylemlerden bağımsız değildir. Bugün şehitlerimizi anmak, terörü lanetlemek ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa, Kudüs ve bombardıman altındaki Gazze için buradayız. Kana doymayan işgalci, katil, siyonist İsrail'i lanetlemek, mazlum Filistin halkının haklı davasına destek vermek için buradayız. Gazze'de savaş suçu işlenmektedir, katil İsrail tarafından soykırım yapılmaktadır."

Açıklamanın ardından bir öğrenci tarafından Mehmet Akif İnan'ın Mescid-i Aksa şiiri okunarak ilahi ve ezgiler seslendirildi.

Sivas

Sivas'ta terör ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.

Sivas Devlet Hastanesi önünde toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları ile döviz taşıyarak, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada açıklama yapan Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Talha Özsarı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

İsrail'in, Filistin topraklarında işlediği suçların büyüyerek devam ettiğini söyleyen Özsarı, "İsrail yalnızca Filistin halkına karşı değil, bütün insanlığa karşı, sadece Filistinli çocuklara değil, bütün çocuklara karşı suçludur." dedi.

Özsarı, Filistin'de sağlık çalışanlarının da zor durumda bırakıldığını vurgulayarak, "İsrail tarafından tutuklanan ve türlü işkencelere maruz bırakılan 54'ten fazla hekimin özgürlüğüne güvenli bir şekilde kavuşmaları, yıkılan hastanelerin yeniden yapılması, güvenli bir şekilde işlev gösterebilmesi için gereken bütün çalışmaların yapılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.