İç Anadolu'da ramazan öncesi çarşı ve pazarlarda yoğunluk yaşandı

KIRIKKALE (AA) - Sivas, Kırşehir, Niğde, Kırıkkale ve Yozgat'ta ramazan öncesi çarşı ve pazarlarda alışveriş yoğunluğu gözlendi.

Yozgat'ta ramazan öncesi vatandaşlar alışveriş merkezleri ve marketlerde yoğunluk oluşturdu.

Müşterilerden Meryem Uçar, fiyatların pahalı olduğunu belirterek, "Söylenecek bir şey yok, Allah olmayana yardım etsin. Türkiye'nin durumu da etrafımızdaki düşmanlar da belli. Allah devlete zeval vermesin." dedi.