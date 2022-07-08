İç Anadolu'da Kurban Bayramı arifesinde çarşılarda yoğunluk oluştu

Çarşıda bulunan kalabalık

Bıçak bileyen esnaf

Şeker dükkanında alışveriş yapanlar

Baharatçı dükkanın içindeki yoğunluk

Baharatçı Murat Canıtez'in konuşması İç Anadolu'da arife gününde çarşılarda hareketlilik

NİĞDE - Kurban Bayramı arifesinde çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluştu.

Niğde'de bayrama hazırlık yapmak isteyen vatandaşlar, çarşı pazarda hareketliliği artırdı. Özellikle bıçakçılar ve baharatçılardaki kalabalık dikkati çekti.

Baharatçı Murat Canıtez de "Şu an en çok baharatlar tercih ediliyor. Lokum ve kendi imalatımız baklavalarımız da tercih ediliyor. Şekere de talep var." dedi..