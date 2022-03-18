İç Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de gece başlayan ve etkisini artıran yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte kar yağışı sonrası Büyükşehir Belediyesi ekipleri ana arterlerde yol açma, tuzlama ve temizlik çalışması yapıyor.

İşlerine gitmek için trafiğe çıkacaklar araçlarını temizlerken yayalarda bazı noktalarda yürümekte güçlük çekti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yollarda temizlik çalışması yapıyor.

Özvatan ve İncesu ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.