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Kayseri, Sivas, Niğde ve Kırıkkale'de Hamas liderine suikasta tepki

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Kayseri, Sivas, Niğde ve Kırıkkale'de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına tepki gösterildi. Gönüllü Kültür Kuruluşları ve Filistin'le Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen programlarda dua edildi, tekbir getirildi ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

Kayseri, Sivas, Niğde ve Kırıkkale'de, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına tepki gösterildi.

Kayseri'de Gönüllü Kültür Kuruluşları ve Filistin'le Dayanışma Platformu tarafından Bürüngüz Camisi yanında düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Gönüllü Kültür Kuruluşları ve Filistin'le Dayanışma Platformu Sözcüsü Sait Naci Çamdalı, burada yaptığı konuşmada, İslam dünyasının dört bir yanında annelerin Heniyye'ler yetiştirmeye devam edeceğini söyledi.

Çamdalı, bu ümmetin yetim çocuklarının, İsrail'i de, küresel emperyalist sahiplerini de yerle bir edeceklerine inandıklarını kaydetti.

Heniyye için dua eden kalabalık, tekbir getirdi, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Öte yandan aynı yerde toplanan Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şubesi üyeleri de Heniyye için dua etti.

Tekbir getiren kalabalık grup, İsrail aleyhine slogan attı.

Sivas

Heniyye için Sivas'ta bulunan sivil toplum kuruluşları tarafından ikindi namazı sonrası Kale Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı, namaz sonrası dua edildi.

Cami avlusunda saf tutan vatandaşlar, tekbir getirerek İsrail aleyhine slogan attı.

Cenaze namazına Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun da katıldı.

Niğde

Suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye için Niğde'de Dışarı Camisi bahçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Ardından Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu.

Kalabalık grup daha sonra, Heniyye'ye düzenlenen suikastı "Kahrolsun İsrail" sloganları atarak protesto etti.

Kırıkkale

Kırıkkale'de Nur Camisi'nde vatandaşlar, ikindi namazının ardından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için dua edip, gıyabi cenaze namazı kıldı.

Bazı vatandaşlar ise Türk ve Filistin bayrakları ile pankart açtı.

Kaynak: AA / Güncel

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