İç Anadolu'da depremzedeler Ramazan Bayramı sevincini buruk yaşıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Yozgat, Niğde, Kırıkkale ve Kayseri'deki KYK yurtları ile misafirhanelerde konaklayan depremzedeler, Ramazan Bayramı'nı evlerinden uzakta buruk geçiriyor.

Depremlerin etkilediği illerden ayrılarak geldikleri Yozgat'ta, Adalet Bakanlığı Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi'nde misafir edilen depremzedeler Ramazan Bayramı'na hüzünlü girdi.

Depremzedeler, bayram namazı sonrası misafirhanede kahvaltı yapıp bayramlaştı.

Adıyaman'dan gelen Mustafa Duyan, gazetecilere, evlerinin orta hasarlı olduğunu söyledi.

Yozgat'ta her türlü imkanın kendilerine sunulduğunu ifade eden Duyan, "Keşke memleketimizde olsaydık ama ne yazık ki imkanlarımız el vermiyor. Burada bizi misafir ettiler, son derece memnunuz. İnsan bayramı memleketinde geçirse daha iyi olur. Mezarlığa gidersin anneni, babanı ziyaret edersin, dua edersin. Buruk bir bayram yaşıyoruz. O da Allah'ın takdiri." diye konuştu.

Malatya'dan gelen Aydın Topal, buruk bir bayram yaşadıklarını belirterek, "Gönül isterdi ki bayramda memleketimizde olalım. Akrabalarımız, eş, dost, komşularımızla olmak herkesin istediği bir durum. Mücbir sebep oldu, elden de bir şey gelmiyor." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi Başkan Yardımcısı Ebubekir Sıddık Soylu, 100 yılın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremden sonra yaklaşık bin kadar depremzede aileyi kurumda misafir ettiklerini belirtti.

Niğde

Niğde'de Vali Vekili Resul Özdemir, Ömer Halisdemir Yurdu'nda kalan depremzedelerle kahvaltıda bir araya geldi.

Masaları gezen Özdemir, afetzedelerin bayramını kutladı, onlarla kahvaltı yaptı.

Kırıkkale

Kırıkkale'de Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan depremzedeler için bayramlaşma programı düzenlendi.

Yurt görevlilerinin afetzedelerle bayramlaştığı etkinlikte, şeker, çikolata ve kolonya ikram edildi.

Kahramanmaraş'tan gelen depremzede Necmettin Çelebi, gazetecilere, burada gördüğü hizmeti hayatı boyunca unutamayacağını söyledi.

Burada oldukları sürede hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını aktaran Çelebi, "O kadar hizmet var ki anlatamam. Allah devletimize, milletimize ve Devlet Başkanımıza zeval vermesin. Çok şükür bize vatanımızı aratmadılar ama yine de buruk bir bayram geçiriyoruz." diye konuştu.

Kayseri

Kayseri'de Melikgazi Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen programa katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, AA muhabirine, depremzedeleri yaklaşık 2 aydır yurtlarda misafir ettiklerini söyledi.

Bugün de misafirleri için bayramlaşma programı hazırladıklarını ifade eden Kabakcı, bir nebze olsun bayramın mutluluğunu, dayanışmasını ve yalnız olmadıklarını hissettirebilmek adına bir araya geldiklerini belirtti.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinden gelen engelli depremzede Halit Bozkuş, deprem bölgesinden sadece canını kurtarıp buraya geldiğini anlattı.

Bozkuş, "İlk bir hafta deprem bölgesinde ayazda kaldım, ayaklarım şişti. Burada yerimiz sıcak. Memleketten uzakta bayram yaşadığımız için biraz buruk oldu ama ne yapalım, kader buymuş." sözlerini dile getirdi.

Kahramanmaraş'tan gelen Hacı Eskalen, ilk defa memleketinden ve akrabalarından uzakta bayram yaşadığını dile getirerek, bu acı günleri bir nebze unutturmak için kendileriyle yakından ilgilenen yetkililere teşekkür etti.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gelen emekli öğretmen Mehmet Şakalar, Türkiye'nin, depremin neden olduğu sıkıntıların altından kalkacağını belirterek, "Allah devletimize, hükümetimize zeval vermesin." dedi.

Programda, depremzede ailelere çeşitli ikramlarda bulunuldu.