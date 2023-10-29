İç Anadolu'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fener alayları düzenlendi

Niğde, Kırıkkale, Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı ve havai fişek gösterileri düzenlendi.

Niğde, Kırıkkale, Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı ve havai fişek gösterileri düzenlendi.

Niğde Valiliğince düzenlenen etkinlik kapsamında binlerce kişi Derbent Kavşağı'nda toplandı.

Vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlar söyleyerek Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Niğde Belediyesince burada havai fişek gösterisi sunuldu.

Niğde Valisi Cahit Çelik, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere canlarını bu topraklar için feda eden şehitlere Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilere sağlık dileyen Çelik, "Şuna inanıyoruz ki gençlerimiz, bizler, Atatürk'ün bize bıraktığı mirasa sahip çıkarsak Cumhuriyet ilelebet devam edecek." dedi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılını kutladı.

Bu arada Niğde Valiliği tarafından bir otelde Cumhuriyet resepsiyonu düzenlendi.

Kırıkkale

Kırıkkale Belediyesi tarafından fener alayı düzenlendi.

Vali Mehmet Makas, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler bulunan kortej, mehteran ekibi eşliğinde Demokrasi Meydanı'na geldi.

Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) öğrencileri de yürüyüş sırasında Türk bayrağı açtı.

Vali Makas, yürüyüşün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Cumhuriyet'in 100. yılını, Türkiye Yüzyılı'nın da başlangıcını yaşadıklarını söyledi.

Kırıkkalelilerin coşkulu bir şekilde kutlamalara katıldığını belirten Makas, "Belediyemizin organizasyonunda ve mehteranımızın eşliğinde 7'den 70'e tüm halkımızın katılımıyla fener alayı ile kutlamaları taçlandırdık. Cumhuriyet Meydanı'nda 25 bin hemşehrimiz yürüyüşe eşlik etti. Cumhuriyet'i, atasını ve ecdadını sahiplendiklerinden dolayı herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Saygılı da etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Sivas

Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı'nda havai fişek gösterisi düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan binlerce vatandaş, ellerinde Türk Bayrakları ile çalan marşlara eşlik etti.

Sivas Valiliği tarafından düzenlenen havai fişek gösterisi ilgiyle izlendi.

Kentteki Atatürk Kongre Müzesi ve tarihi Valilik binasında ışık gösterisi sunuldu.

Etkinliğe Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yozgat

Yozgat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan ve Lise Caddesi'nden devam eden yürüyüş, Yimpaş AVM kavşağında sona erdi.

Yürüyüşün ardından Yozgat Valiliğince valilik Fuaye Salonu'nda resepsiyon verildi. Resepsiyonda Vali Mehmet Ali Özkan, katılımcıların Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.

Nevşehir

Nevşehir'de Borsa Kavşağı'nda toplanan vatandaşlar, bando takımı eşliğinde ellerinde Türk bayrağı ve meşalelerle yürüdü.

Valilik binası önünde sona eren fener alayını yol kenarından izleyenler alkışlarla destek verdi.

Etkinliğe, Nevşehir Valisi Ali Fidan, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, Belediye Başkanı Mehmet Savran, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kırşehir

Kırşehir Valiliği önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Kırşehir Kalesi'ne kadar yürüdü.

Fener alayı sırasında esnaf ve evlerinin balkonuna çıkan vatandaşlar da yürüyüşe katılanlara alkışlarla destek verdi.

Yürüyüş, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.