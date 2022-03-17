Berat Kandili dualarla idrak edildi

Kayseri, Niğde, Kırşehir, Kırıkkale, Sivas ve Yozgat'ta Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Niğde

Niğde'de Berat Kandili dolayısıyla yatsı namazından önce Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde program yapıldı.

Programda, kandil hakkında sohbet yapıldı, namaz kılındı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Niğde Belediyesi, cemaate kandil simidi ikram etti, bazı vatandaşlar da tatlı dağıttı.