İç Anadolu'da bayram yoğunluğu yaşanıyor

NEVŞEHİR (AA) - Yozgat Niğde, Sivas, Nevşehir ve Kırıkkale bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu.

Yozgat'ta Ramazan Bayramı öncesi alış veriş yapmak isteyen vatandaşlar Lise Caddesi, Meydan Yeri ve Sarraflar Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşların özellikle marketlerde gıda alışverişi yaptığı gözlendi.