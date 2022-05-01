NİĞDE (AA) - Cadde ve sokaklardaki yoğunluk

Alışveriş yapan vatandaşlar

Şeker alışverişi yapanlar

Abdullah Ergen'in konuşması

Tatlı alışverişi yapanlar

İsmail Erdil'in konuşması

Eşref Burcu'nun konuşması İç Anadolu'da bayram yoğunluğu yaşanıyor

NİĞDE - Niğde'de bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu.

Niğde'de bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, Dr. Sami Yağız Caddesi ile Yeni Çarşı'yı tercih etti.

Bayram şekeri, tatlı, lokum ve Türk kahvesi almak isteyen vatandaşlar, sıraya girdi.

Tatlı alışverişi yapan İsmail Erdil, AA muhabirine, bir tepsi baklava aldıklarını ve bayramda ikram edeceklerini söyledi.

Ramazan Bayramı'na erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Erdil, milletçe bayramı en güzel şekilde geçirmeyi diledi.

Vatandaşlardan Abdullah Ergen şeker, kıyafet alışverişi yaptıklarını anlatarak, "İzmit'te hekimim, uzun süredir ailemi görmüyordum, onun heyecanı var. Eski bayramlar gibi geçmiyor, o zamanlar küçüktük, daha heyecanlıydık ama yine de iyi." ifadelerini kullandı.

Kuruyemişçide çalışan Eşref Burcu da bayram alışverişinin güzel geçtiğini dile getirerek, "Şeker satışlarımız rekor kırıyor. Yok sattığımız şekerlerimiz var, maşallah diyelim, nazar değmesin. Bayram heyecanı yaşanıyor, o eski lezzetler var yine de. Millet alışveriş yapmayı seviyor." dedi.