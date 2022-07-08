İç Anadolu'da arife gününde çarşılarda hareketlilik Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Sivas ve Yozgat'ta Kurban Bayramı arifesinde çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluştu. Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Sivas ve Yozgat'ta Kurban Bayramı arifesinde çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluştu. Sivas ve Yozgat Sivas'ta da alışveriş yapmaya çıkan vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı, İstasyon ve Atatürk caddelerinde kuyruklar oluşturdu. Özellikle Sivas Sebze Hali, tatlıcılar, kuruyemişçiler ve baharatçıların önünde vatandaşların sıra beklediği görüldü. Bayrama yeni giysilerle girmek isteyen aileler ise kentteki büyük mağazaları tercih etti. Yozgat'ta da bayram alışverişi yapan vatandaşlar, Meydan Yeri Caddesi'nde kurban kesimi için hazırlık yaparak bıçaklarını biletti. AA / Ömer Ertuğrul - Güncel Kurban Bayramı Nevşehir Yozgat Sivas Güncel Haberler

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