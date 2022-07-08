Bayram arifesinde çarşı pazarda yoğunluk yaşandı

Nevşehir'de tatlı, kuru yemiş ve kıyafet satan iş yerleriyle ATM'ler önünde yoğunluk yaşandı.

Kentin işlek bölgelerinden Atatürk, Lale, Milli İrade ve Nar caddelerinde araç kuyrukları oluşurken, trafik polisleri ulaşımın aksamaması için görev yaptı.

Ailesiyle alışverişe çıkan Fikret Çapacı, yoğunluğun esnaf açısından sevindirici olduğunu belirterek, "Kurbanımı daha önce almıştım. Şimdi de çocuklarla alışverişe çıktık. Bayram bereketini Nevşehir halkı olarak yaşıyoruz. Caddeler oldukça kalabalık." diye konuştu.