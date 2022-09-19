KIRIKKALE - 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı Güncel Haberler Gaziler Günü dolayısıyla Kırıkkale'de tören gerçekleştirildi. Gaziler Günü dolayısıyla Kırıkkale'de tören gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İstihkam Binbaşı Caner Acar, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Buradaki törene, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Kırıkkale Şehitliği'nde devam eden programda, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Şeref defterini imzalayan Vali Tekbıyıkoğlu, ülkenin bağımsızlığı ve geleceği uğruna üstün görev anlayışıyla kahramanca mücadele ederek, bu yolda hayatlarını feda eden aziz şehitler, kahraman gaziler ve ailelerinin gurur kaynakları olduğunu belirtti. Tören, Tekbıyıkoğlu, Saygılı ve beraberindekilerin, şehit mezarlarına karanfil bırakmasıyla sona erdi. Güncel Kaynak: AA / Behçet Alkan 19 Eylül Gaziler Günü Kırıkkale Güncel Haberler

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