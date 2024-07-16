İç Anadolu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

Sivas, Niğde, Yozgat, Kayseri, Kırıkkale, Nevşehir ve Kırşehir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı.

Sivas'ta ellerinde Türk bayraklarıyla Tren Garı önünde bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, İnönü Bulvarı'ndan törenin yapılacağı Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesine yürüdü.

Yürüyüşe, Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, Belediye Başkanı Adem Uzun, il protokolü, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Niğde

Niğde Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde Derbent Kavşağı'ndan Valilik önüne kadar yürüyüş düzenlendi.

Burada devam eden programda, katılımcılara darbe girişimiyle ilgili belgesel izletildi.

Vali Cahit Çelik, etkinlikte yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da Türk milletinin canı pahasına vatan müdafaası yaptığını belirtti.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"ndaki konuşması, burada kurulan dev ekranlardan izlendi.

Şair İbrahim Sadri sevilen şiirlerini okudu, Türk Tasavvuf Müziği sanatçısı Agah ilahi dinletisi sundu.

Yozgat

Yozgat'ta otogardan başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Meydanda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından yaptığı konuşmada, Yozgat halkının gönlüyle, gözüyle, yiğitliği ve yiğitleriyle meydanda olduğunu belirterek katılımcılara teşekkür etti.

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ve Belediye Başkanı Kazım Arslan da birer konuşma yaptı.

Katılımcılar daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını izledi.

Programa, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kayseri

Kayseri'de Kartal Şehitliği'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar "15 Temmuz Milletin Zafer Yürüyüşü" yapıldı.

Meydanda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Katılımcılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını meydana kurulan dev ekrandan canlı olarak izledi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un hainlere karşı milletin verdiği önemli bir cevap olduğunu söyledi.

İnsanlıktan yoksun hainlerin vatandaşlara silah doğrulttuğunu belirten Akar, insanlık dışı vahşeti unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını dile getirdi.

Vali Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da konuşma yaptı.

Talas ilçesinde paraşüt indirme alanında düzenlenen etkinlikte ise 45 metre genişliğinde, 67,5 metre uzunluğunda, 3 bin 38 metrekare büyüklük ve 418 kilogram ağırlığa sahip dev Türk bayrağı, il protokolü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Talas Belediyesi personeli ve vatandaşlar tarafından açıldı.

Etkinliklere, AK Parti Kayseri milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Bayar Özsoy, Ayşe Böhürler, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kırıkkale

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş, 15 Temmuz dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe katıldı.

Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde Türk bayraklarıyla yürüyenler, Nur Geçit, Atatürk Bulvarı ve Fevzi Çakmak Caddesi'nden geçerek Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

Meydanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması izlendi, ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Makas, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin 15 Temmuz'da bir ve beraber olup kenetlenerek hain darbe girişimini bertaraf ettiğini söyledi.

Belediye Başkanı Önal'ın konuşmasının ardından resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi, Kırıkkale Belediyesi ikramda bulundu.

Nevşehir

Nevşehir'de Hükümet Konağı önündeki programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının izlendiği programda, 15 Temmuz 2016 gecesinde yaşananların anlatıldığı kısa film izlendi.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün ve Belediye Başkanı Rasim Arı, konuşma yaptı.

15 Temmuz konulu kompozisyon ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, Atatürk Bulvarı ve Milli İrade Caddesi'nde koşarak taşıdıkları Türk bayrağını Vali Fidan'a teslim etti.

Etkinlik alanında kentteki sivil toplum kuruluşlarınca kurulan stantlarda vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Kırşehir

Kırşehir'de Vali Hüdayar Mete Buhara, il protokolü ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla mehter takımı eşliğinde Valilik önünden Cacabey Meydanı'na yürüdü.

Meydandaki saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali Buhara, yaptığı konuşmada, gaflet, dalalet ve hıyanet içinde olanların devletin bekasına, milletin birlik ve beraberliğine kast ettiklerini söyledi.

"15 Temmuz Darbe Girişimi" konulu film gösteriminin ardından katılımcılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını izledi.

Mehteran gösterisinin ardından kahramanlık türküleri ve şiirler okundu, halk oyunları sergilendi.

Programda, 2016'dan bu yana Kırşehir'de 15 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili hazırlanan slayt izletildi.