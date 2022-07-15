KIRIKKALE - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

Kırıkkale'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş, yürüyüşe katıldı.

Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılanlar, Nur Geçit, Atatürk Bulvarı, Ankara ve Zafer caddelerinden geçerek tekrar Cumhuriyet Meydanı'mns meydana geldi.

Meydanda devam eden törende, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Vali Tekbıyıkoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarih boyunca büyük sınavlar verdiğini, badireler atlattığını, tehlikeler geçirdiğini belirterek, istiklalini verdiği mücadeleyle her zaman elde ettiğini söyledi.

Belediye Başkanı Saygılı da Kırıkkale'nin nüfusuna göre en fazla şehit veren il olduğunu hatırlattı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "15 Temmuz Millete Sesleniş Konuşması" izlendi.

Yahşihan ilçesinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla yürüyüş düzenlendi.